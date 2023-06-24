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Пригожин відповів Путіну: Ніхто не збирається приходити з повинною

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 12:28
Пригожин відповів Путіну: Ніхто не збирається приходити з повинною
ЗАСНОВНИК "ЧВК ВАГНЕР" ЄВГЕН ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ніхто з його бійців не прийде з повинною на вимогу президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: аудіозвернення Пригожина

Пряма мова Пригожина: "З приводу зради батьківщини президент помиляється. Ми патріоти своєї батьківщини, ми воювали і воюємо. Усі бійці ВК Вагнера. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще кого-небудь прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії...

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Коли нам говорили, що ми воюємо з Україною - ми йшли і воювали.

Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші економлять їх для себе якраз для того випадку, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву".

Нагадаємо: Путін заявив, що РФ веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

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Теми: ПутінВагнерПригожинРосія
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