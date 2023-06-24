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Пригожин ответил Путину: Никто не собирается по приходить с повинной

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 12:28
Пригожин ответил Путину: Никто не собирается по приходить с повинной
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что никто из его бойцов не придет с повинной по требованию президента РФ Владимира Путина.

Источник: аудио-обращение Пригожина

Прямая речь Пригожина: "По поводу предательства родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии...

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Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной - мы шли и воевали.

Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые положены на них, разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идёт на Москву".

Напомним: Путин заявил, что РФ ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

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Темы: ПутинВагнерПригожинРосcия
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