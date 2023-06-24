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На тлі подій в РФ на кордоні України пролунало звернення до білорусів

Валентина РоманенкоСубота, 24 червня 2023, 14:36
На тлі подій в РФ на кордоні України пролунало звернення до білорусів
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Українські прикордоннники через гучномовці вкотре звернулися до жителів Білорусі із закликом скинути диктаторське ярмо і виступити проти війни РФ з Україною.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в прикордонному підрозділі, що несе службу на кордоні з РБ, та відео, надане УП

Деталі: На кордоні України пролунало звернення до білоруської сторони, у якому назвали лайном недолугі ІПСО, які проводила останнім часом Білорусь.

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Білоруській стороні, яка підтримує державу-агресора,  вказали шлях за "рускім кораблем".

За словами прикордонників, той, хто хоче воювати проти українців, не білорус, бо справжні – протистоять свавіллю білоруського диктатора.

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Українці закликали білорусів скинути ярмо диктатури, стати вільними, позбутися шаблону "терплячих" та згодних на все, бо без цього на них чекає трагедія.

Дослівно: "Окреме застереження для тих, хто намагатиметься перетнути кордон зі зброєю в руках, "обов’язково візьміть з собою борошно, ви про нього нещодавно згадували, адже воно вам знадобиться, коли ми робитимемо з вас класичні білоруські "дранікі"!".

Більше деталей: Пізніше в суботу до білорусів планують оприлюднити звернення бійці "Полку Каліновського".

Нагадаємо: В травні на кордоні України з Білоруссю прикордонники держави-поплічника агресора увімкнули аудіопропаганду про "єдність народів" на прикладі "спільного культурного надбання – борщу".  Українські охоронці кордону відповіли, докладно пояснивши, що теперішнє білоруське бульбове вариво за консистенцією подібне до тюремної баланди і схоже на російські щі.

Вони порадили білорусам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими.

Теми: БілорусьПрикордонна службавійна
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