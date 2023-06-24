На фоне событий в РФ на границе Украины прозвучало обращение к белорусам

Украинские пограничники через громкоговорители в очередной раз обратились к жителям Беларуси с призывом сбросить диктаторское иго и выступить против войны РФ с Украиной.

Источник: собеседники "Украинской правды" в пограничном подразделении, несущем службу на границе с РБ, и видео, предоставленное УП

Детали: На границе Украины прозвучало обращение к белорусской стороне, в котором назвали дерьмом нелепые ИПСО, которые проводила в последнее время Беларусь.

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Белорусской стороне, которая поддерживает государство-агрессора, указали путь за "русским кораблем".

По словам пограничников, тот, кто хочет воевать против украинцев, не белорус, потому что настоящие - противостоят произволу белорусского диктатора.

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Украинцы призвали белорусов сбросить ярмо диктатуры, стать свободными, избавиться от шаблона "терпеливых" и согласных на все, потому что без этого их ждет трагедия.

Дословно: "Отдельное предостережение для тех, кто будет пытаться пересечь границу с оружием в руках, "обязательно возьмите с собой муку, вы о ней недавно упоминали, ведь она вам понадобится, когда мы будем делать из вас классические белорусские "дранікі"!".

Больше деталей: Позже в субботу к белорусам планируют обнародовать обращение бойцы "Полка Калиновского".

Напомним: В мае на границе Украины с Беларусью пограничники государства-пособника агрессора включили аудиопропаганду о "единстве народов" на примере "общего культурного достояния - борща". Украинские пограничники ответили, подробно объяснив, что нынешнее белорусское картофельное варево по консистенции похоже на тюремную баланду и русские щи.

Они посоветовали белорусам поменять "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно заключенными.