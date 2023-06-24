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Путін хоче ліквідувати Пригожина та пообіцяти амністію вагнерівцям - ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 15:25
Путін хоче ліквідувати Пригожина та пообіцяти амністію вагнерівцям - ЗМІ
путін, фото рбк

Президент РФ Володимир Путін хоче уникнути зіткнень із ПВК "Вагнер" у Москві і ставить силовикам завдання ліквідувати главу найманців Євгена Пригожина, пишуть російські ЗМІ.

Джерело: "Важные новости" з посиланням на джерело, близьке до Генштабу РФ

Деталі: Зазначається, нібито у ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

Наразі кістяк угруповання збирають з усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, Росгвардії, МВС і ФСБ.

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Дослівно: "Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один - точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої.

Але там нібито впевнені, що зможуть стримати вагнерівців.

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Теми: РосіяПутінПригожинвійна
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