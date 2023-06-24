Путин хочет ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию вагнеровцам – СМИ

Президент РФ Владимир Путин хочет избежать столкновений с ЧВК "Вагнер" в Москве и ставит силовикам задачу ликвидировать главу наемников Евгения Пригожина, пишут российские СМИ.

Источник: "Важные новости" со ссылкой на источник, близкий к Генштабу РФ

Детали: Отмечается, якобы у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход к Москве.

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Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.

Дословно: "Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один – точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", посулив амнистию за все это безобразие".



Напомним: Ранее сообщалось, что в администрации президента РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои.

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Но там якобы уверены, что смогут сдержать вагнеровцев.