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Путин хочет ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию вагнеровцам – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 15:25
Путин хочет ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию вагнеровцам – СМИ
путин, фото рбк

Президент РФ Владимир Путин хочет избежать столкновений с ЧВК "Вагнер" в Москве и ставит силовикам задачу ликвидировать главу наемников Евгения Пригожина, пишут российские СМИ.

Источник: "Важные новости" со ссылкой на источник, близкий к Генштабу РФ

Детали: Отмечается, якобы у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход к Москве.

Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.

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Дословно: "Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один – точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", посулив амнистию за все это безобразие".

Напомним: Ранее сообщалось, что в администрации президента РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои.

Но там якобы уверены, что смогут сдержать вагнеровцев.

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Темы: РосcияПутинПригожинвойна
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