Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заколот в РФ застав зненацька західних посадовців – CNN

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 18:32
Заколот в РФ застав зненацька західних посадовців – CNN
вагнерівці в Ростові, фото: Важные истории

Американські і західні посадовці намагаються не давати оцінок збройному заколоту в РФ, оскільки глава Кремля Владімір Путін може використати на свою користь будь-яку можливу участь Заходу у ситуації, що склалася.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена, пише "Європейська правда".

За даними джерел телеканалу, у п’ятницю увечері в адміністрації скликали екстрені наради, щоб оцінити події, які розгорталися так швидко, що застали зненацька американських і європейських посадовців.

Реклама:

Як зазначають співрозмовники каналу, які знайомі з даними розвідки, американські та європейські розвідники не передбачали, що Євгеній Пригожин піде на штурм Ростовської області зі своїми найманцями.

За словами джерела, Захід буде спостерігати за розвитком подій протягом наступних 24-48 годин. Після чого, як очікують на Заході, "група Вагнера" почне відчувати проблеми із постачанням.

Американські та європейські посадовці не знають, наскільки заздалегідь Пригожин планував цей заколот.

ВІДЕО ДНЯ

Одне джерело, повідомило, що на його організацію пішло щонайменше кілька днів.

Водночас, за даними іншого джерела, Ростов знаходиться дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, це не вимагало багато часу на продумування плану дій.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

Теми: РосіяПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: