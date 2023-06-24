Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заколот в РФ застав зненацька західних посадовців – CNN

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 18:32
Заколот в РФ застав зненацька західних посадовців – CNN
вагнерівці в Ростові, фото: Важные истории

Американські і західні посадовці намагаються не давати оцінок збройному заколоту в РФ, оскільки глава Кремля Владімір Путін може використати на свою користь будь-яку можливу участь Заходу у ситуації, що склалася.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена, пише "Європейська правда".

За даними джерел телеканалу, у п’ятницю увечері в адміністрації скликали екстрені наради, щоб оцінити події, які розгорталися так швидко, що застали зненацька американських і європейських посадовців.

Як зазначають співрозмовники каналу, які знайомі з даними розвідки, американські та європейські розвідники не передбачали, що Євгеній Пригожин піде на штурм Ростовської області зі своїми найманцями.

Реклама:

За словами джерела, Захід буде спостерігати за розвитком подій протягом наступних 24-48 годин. Після чого, як очікують на Заході, "група Вагнера" почне відчувати проблеми із постачанням.

Американські та європейські посадовці не знають, наскільки заздалегідь Пригожин планував цей заколот.

Одне джерело, повідомило, що на його організацію пішло щонайменше кілька днів.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за даними іншого джерела, Ростов знаходиться дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, це не вимагало багато часу на продумування плану дій.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

Теми: РосіяПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Росія
Під контролем "Вагнера" 4,8 тис кв.км Росії − DeepState наніс на карту нові позначки
Ердоган запропонував посередництво у врегулюванні ситуації в РФ
У Міноборони порадили окупантам бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"
Останні новини
07:55
відео, доповненоПід Москвою збили 2 безпілотники – росЗМІ
07:25
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
07:02
За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень з ворогом – зведення
05:34
Маск і Цукерберг – лідери рейтингу найбагатших людей світу – ЗМІ
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
Усі новини...
Реклама: