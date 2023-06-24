Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мятеж в РФ застал врасплох западных чиновников - CNN

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 18:32
Мятеж в РФ застал врасплох западных чиновников - CNN
вагнеровцы в Ростове, фото: Важные истории

Американские и западные чиновники стараются не давать оценок вооруженному мятежу в РФ, поскольку глава Кремля Владимир Путин может использовать в свою пользу любое возможное участие Запада в сложившейся ситуации.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, пишет "Европейская правда".

По данным источников телеканала, в пятницу вечером в администрации созвали экстренные совещания, чтобы оценить события, которые разворачивались так быстро, что застали врасплох американских и европейских чиновников.

Реклама:

Как отмечают собеседники канала, знакомые с данными разведки, американские и европейские разведчики не предполагали, что Евгений Пригожин пойдет на штурм Ростовской области со своими наемниками.

По словам источника, Запад будет наблюдать за развитием событий в течение следующих 24-48 часов. После чего, как ожидают на Западе, "группа Вагнера" начнет испытывать проблемы со снабжением.

Американские и европейские чиновники не знают, насколько заранее Пригожин планировал этот мятеж.

ВИДЕО ДНЯ

Один источник сообщил, что на его организацию ушло как минимум несколько дней.

В то же время, по данным другого источника, Ростов находится очень близко к линии фронта в Украине, поэтому, возможно, это не требовало много времени на продумывание плана действий.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.

Темы: РосcияПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
В Дании сократят штат российского посольства
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: