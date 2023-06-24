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Ердоган запропонував посередництво у врегулюванні ситуації в РФ

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 18:42
Ердоган запропонував посередництво у врегулюванні ситуації в РФ
Ердоган, фото Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова зробити внесок у врегулювання ситуації у Росії.

Про це повідомили у канцелярії турецького президента, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Ердоган наголосив на важливості діяти, керуючись здоровим глуздом.

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Турецький президент також підкреслив, що ніхто не повинен скористатися тим, що сталося в Росії.

"Туреччина готова зробити свій внесок для якнайшвидшого врегулювання ситуації в Росії", – наводить слова Ердогана його канцелярія.

Раніше у пресслужбі Кремля повідомили про телефонну розмову Путіна і Ердогана, яка, за їхніми твердженнями, відбулась з ініціативи турецької сторони.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

Теми: ТуреччинаРосіяПригожинВагнер
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