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Эрдоган предложил посредничество в урегулировании ситуации в РФ

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 18:42
Эрдоган предложил посредничество в урегулировании ситуации в РФ
Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова внести вклад в урегулирование ситуации в России.

Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Эрдоган подчеркнул важность действовать, руководствуясь здравым смыслом.

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Турецкий президент также подчеркнул, что никто не должен воспользоваться тем, что произошло в России.

"Турция готова внести свой вклад для скорейшего урегулирования ситуации в России", – приводит слова Эрдогана его канцелярия.

Ранее о телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщила пресс-служба Кремля. По их утверждениям, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.

Темы: ТурцияРосcияПригожинВагнер
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