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Зеленський: Світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 21:09
Зеленський: Світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють
Володимир Зеленський, фото ОП

У суботу через заколот "вагнерівців" світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють, вважає президент Володимир Зеленський.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю.

Ми всі пам’ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати.

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22-й рік показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там, у Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю. І це вони – реальна проблема.

За одну добу вони втратили кілька своїх міст-мільйонників і показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко – захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю".

Деталі: За словами Зеленський, зараз дуже важливо, щоб ніхто у світі не мовчав через те, що боїться російського хаосу.

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"І якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу – іще більш небезпечного", - сказав він.

Зеленський також перейшов на російську.

"Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує щось. Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю загрозу. Усе зло, усі втрати, уся ненависть – він це сам поширює. І що довше ще він зможе перебігати між своїми бункерами, то більше втратите ви всі, всі, хто пов'язаний із Росією", - сказав президент.

"Що довше ваші війська будуть на українській землі, то більше розвалу потім принесуть вони в Росію. Що довше буде ця людина в Кремлі, то більше буде катастроф", - додав він.

Слід зазначити, що звернення президента було опубліковане до того, як ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повернення найманців до польових таборів.

Теми: ЗеленськийПригожинРосія
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