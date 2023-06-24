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Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 20:31
Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Євгеній Пригожин. Фото ТАСС

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Джерело: заява Пригожина, опублікована його прес-службою

Пряма мова: "ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців.

Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом".

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Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

Передісторія:

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Теми: ПригожинВагнерРосія
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