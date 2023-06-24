Зеленский: Мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют

В субботу из-за мятежа "вагнеровцев" мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют, считает президент Владимир Зеленский.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием.

Мы все помним, как в 21-м году руководитель России угрожал миру. У него были какие-то там ультиматумы, какую-то там силу он пытался показать.

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22-й год показал, что он перепутал – перепутал с силой свои иллюзии и ложь, которой его кормят. Они там, в Кремле, способны пойти на любой террор, способны пойти на любую глупость, но они не могут обеспечить и процента необходимого контроля. И это они – реальная проблема.

За одни сутки они потеряли несколько своих городов-миллионников и показали всем российским бандитам, наемникам, олигархам и любому другому, как это там легко – захватывать российские города и, вероятно, арсеналы с оружием".

Детали: По словам Зеленского, сейчас очень важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится российского хаоса.

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"И если кто-то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто-то в мире поддается иллюзии, что Кремль способен восстановить контроль, то только откладывает проблему до следующего прорыва хаоса - еще более опасного", - сказал он.

Зеленский также перешел на русский.

"Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией", - сказал президент.

"Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф", - добавил он.

Следует отметить, что обращение президента было опубликовано до того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о возвращении наемников в полевые лагеря.