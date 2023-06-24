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Білецький: 3 ОШБр повністю зачистила західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 22:38
Білецький: 3 ОШБр повністю зачистила західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас
бійці 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр, фото з Facebook Бригади

На Бахмутському напрямку бійці першого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади вщент розгромили третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ і повністю зачистили від ворога західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас.

Джерело: командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні 3-ю штурмовою бригадою, 1-м механізованим батальйоном проведені наступальні дії, розгромлений 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ. Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила. Більше 30 вбитих з боку ворога, з десяток полонених, пів сотні поранених…

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Західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас повністю зачищений від ворога. Плацдарму більше на західному березі не існує".

Що передувало: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на сході України в суботу розпочали наступ на декількох напрямках одночасно, зокрема в напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед.

Теми: БахмутДонецька областьБілецькийЗбройні сили
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