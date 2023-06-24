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Билецкий: 3 ОШБр полностью зачистила западный берег канала Северский Донец – Донбасс

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 22:38
Билецкий: 3 ОШБр полностью зачистила западный берег канала Северский Донец – Донбасс
бойцы 1-го механизированного батальона 3 ОШБр, фото из Facebook Бригады

На Бахмутском направлении бойцы первого механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады полностью разгромили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ и полностью зачистили от врага западный берег канала Северский Донец – Донбасс.

Источник: командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня 3-й штурмовой бригадой, 1-м механизированным батальоном проведены наступательные действия, разгромлен 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

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Фактически этот батальон прекратил существование как организованная военная сила. Более 30 убитых со стороны врага, с десяток пленных, полсотни раненых...

Западный берег канала Северский Донец – Донбасс полностью зачищен от врага. Плацдарма больше на западном берегу не существует".

Что предшествовало: Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на востоке Украины в субботу начали наступление на нескольких направлениях одновременно, в частности в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед.

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Темы: БахмутДонецкая областьБилецкийВооруженные силы
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