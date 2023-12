Резніков показав, як Сили оборони нищать ворожі танки на Донеччині

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео знищення Силами оборони трьох російських танків у районі Курдюмівки на Донеччині.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Ми не сходимо зі свого шляху.

Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки".

We are not straying from our path.

In just one day, in one section of the front in Kurdiumivka area our forces destroyed three russian tanks.

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6VHMAsBtjD