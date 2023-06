Резніков показав, як Сили оборони нищать ворожі танки на Донеччині

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео знищення Силами оборони трьох російських танків у районі Курдюмівки на Донеччині.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Ми не сходимо зі свого шляху.

Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки".

Реклама:

We are not straying from our path.

In just one day, in one section of the front in Kurdiumivka area our forces destroyed three russian tanks.

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6VHMAsBtjD