Резніков показав, як Сили оборони нищать ворожі танки на Донеччині
Неділя, 25 червня 2023, 01:48
Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео знищення Силами оборони трьох російських танків у районі Курдюмівки на Донеччині.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Ми не сходимо зі свого шляху.
Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки".
Реклама:
We are not straying from our path.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 24, 2023
In just one day, in one section of the front in Kurdiumivka area our forces destroyed three russian tanks.
🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6VHMAsBtjD
Довідково: Курдюмівка – селище міського типу Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області. Розташоване на березі каналу Сіверський Донець – Донбас за 17 від Торецька і за 68 км від Донецька.