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Резніков показав, як Сили оборони нищать ворожі танки на Донеччині

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 01:48
Резніков показав, як Сили оборони нищать ворожі танки на Донеччині
скриншот

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео знищення Силами оборони трьох російських танків у районі Курдюмівки на Донеччині.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Ми не сходимо зі свого шляху.

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Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки".

Довідково: Курдюмівка – селище міського типу Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області. Розташоване на березі каналу Сіверський Донець – Донбас за 17 від Торецька і за 68 км від Донецька.

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Теми: РезніковвійнаЗбройні сили
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