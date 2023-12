Резников показал, как Силы обороны уничтожают вражеские танки в Донецкой области

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео уничтожения Силами обороны трех российских танков в районе Курдюмовки в Донецкой области.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Мы не сходим со своего пути.

Только за сутки на одном участке фронта в районе Курдюмовки наши войска уничтожили три российских танка".

We are not straying from our path.

In just one day, in one section of the front in Kurdiumivka area our forces destroyed three russian tanks.

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6VHMAsBtjD