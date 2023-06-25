Нафтобазу в Воронежі гасили понад 12 годин

Нафтобазу у російському Воронежі, яка вибухнула вдень в суботу під час "маршу" терористів Вагнера по РФ, змогли погасити вночі.

Джерело: МЧС Росії

Деталі: Уточнюється, що внаслідок пожежі знищено вогнем резервуар 5000 кубометрів з авіаційним гасом на площі 800 квадратних метрів.

Постраждалих нібито немає, пожежу ліквідували о 00:40 в неділю.

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Гасили пожежу 97 росіян, 31 одиниця техніки.

Нагадаємо: Російські ЗМІ писали, що у Воронезькій області Росії під час перебування там вагнерівців впав літак АН-24, а також почалася пожежа на нафтобазі.

Наразі досі невідомо, що спричинило вибух на нафтобазі.

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Деякі ЗМІ та телеграм-канали писали, що це могло статися, коли вагнерівці збивали російську авіацію, влучили ракетою у нафтобазу.