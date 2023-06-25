Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нафтобазу в Воронежі гасили понад 12 годин

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 08:59
Нафтобазу в Воронежі гасили понад 12 годин
фото мчс рф

Нафтобазу у російському Воронежі, яка вибухнула вдень в суботу під час "маршу" терористів Вагнера по РФ, змогли погасити вночі.

Джерело: МЧС Росії

Деталі: Уточнюється, що внаслідок пожежі знищено вогнем резервуар 5000 кубометрів з авіаційним гасом на площі 800 квадратних метрів.

Реклама:

Постраждалих нібито немає, пожежу ліквідували о 00:40 в неділю.

Гасили пожежу 97 росіян, 31 одиниця техніки.

Нагадаємо: Російські ЗМІ писали, що у Воронезькій області Росії під час перебування там вагнерівців впав літак АН-24, а також почалася пожежа на нафтобазі.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі досі невідомо, що спричинило вибух на нафтобазі.

Деякі ЗМІ та телеграм-канали писали, що це могло статися, коли вагнерівці збивали російську авіацію, влучили ракетою у нафтобазу.

Теми: РосіянафтавійнаПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: