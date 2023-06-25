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Нефтебазу в Воронеже тушили более 12 часов

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 08:59
Нефтебазу в Воронеже тушили более 12 часов
фото мчс рф

Нефтебазу в российском Воронеже, которая взорвалась днем в субботу во время "марша" террористов Вагнера по РФ, смогли погасить ночью.

Источник: МЧС России

Детали: Уточняется, что в результате пожара уничтожен огнем резервуар 5000 кибометров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров.

Пострадавших якобы нет, пожар ликвидировали в 00:40 в воскресенье.

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Тушили пожар 97 россиян, 31 единица техники.

Напомним: Российские СМИ писали, что в Воронежской области России во время пребывания там вагнеровцев упал самолет АН-24, а также начался пожар на нефтебазе.

До сих пор неизвестно, что вызвало взрыв на нефтебазе.

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Некоторые СМИ и телеграмм-каналы писали, что это могло произойти, когда вагнеровцы сбивали российскую авиацию, попали ракетой в нефтебазу.

Темы: РосcиянефтьвойнаПригожин
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