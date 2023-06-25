Нефтебазу в Воронеже тушили более 12 часов
Нефтебазу в российском Воронеже, которая взорвалась днем в субботу во время "марша" террористов Вагнера по РФ, смогли погасить ночью.
Источник: МЧС России
Детали: Уточняется, что в результате пожара уничтожен огнем резервуар 5000 кибометров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров.
Пострадавших якобы нет, пожар ликвидировали в 00:40 в воскресенье.
Тушили пожар 97 россиян, 31 единица техники.
Напомним: Российские СМИ писали, что в Воронежской области России во время пребывания там вагнеровцев упал самолет АН-24, а также начался пожар на нефтебазе.
До сих пор неизвестно, что вызвало взрыв на нефтебазе.
Некоторые СМИ и телеграмм-каналы писали, что это могло произойти, когда вагнеровцы сбивали российскую авиацию, попали ракетой в нефтебазу.