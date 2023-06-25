Під завалами багатоповерхівки у Києві знайшли ще два тіла
Неділя, 25 червня 2023, 11:30
Під завалами в будинку в Соломʼянському районі Києва, в який вночі 24 червня влучили уламки російської повітряної цілі, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Кличка: "Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.
Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей".
Реклама:
Що передувало: Уламки збитої вночі 24 червня ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва.
ВІДЕО ДНЯ