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Під завалами багатоповерхівки у Києві знайшли ще два тіла

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 11:30
Під завалами багатоповерхівки у Києві знайшли ще два тіла
фото мвс

Під завалами в будинку в Соломʼянському районі Києва, в який вночі 24 червня влучили уламки російської повітряної цілі, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.

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Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей".

Що передувало: Уламки збитої вночі 24 червня ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва.

Теми: Київвійна
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