Под завалами многоэтажки в Киеве нашли еще два тела
Воскресенье, 25 июня 2023, 11:30
Под завалами в доме в Соломянском районе Киева, в который ночью 24 июня попали обломки российской воздушной цели, спасатели обнаружили тела еще двух погибших
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь Кличко: "Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме.
Всего в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек.
Реклама:
Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.