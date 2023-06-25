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Под завалами многоэтажки в Киеве нашли еще два тела

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 11:30
Под завалами многоэтажки в Киеве нашли еще два тела
фото мвд

Под завалами в доме в Соломянском районе Киева, в который ночью 24 июня попали обломки российской воздушной цели, спасатели обнаружили тела еще двух погибших

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме.

Всего в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек.

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Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.

Темы: Киеввойна
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