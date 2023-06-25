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Берлін припускає, що Пригожин зупинив заколот через брак підтримки – Spiegel

"Європейська правда"Неділя, 25 червня 2023, 12:23

В уряді Німеччини припускають, що глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин зупинив похід на Москву, оскільки сподівався на більшу підтримку свого бунту в Росії.

Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, у суботу ввечері Федеральне міністерство закордонних справ та Міністерство оборони Німеччини проінформували голів комітетів Бундестагу із закордонних справ та оборони про поточний розвиток подій. 

Під час усного брифінгу політична директорка Федерального міністерства закордонних справ Тьорвен Беллманн та парламентська держсекретарка з оборони Зімтє Мьоллер висловили підозру, що лідер "Вагнера" Пригожин не отримав від російських державних сил тієї підтримки, на яку він розраховував під час спроби перевороту, тому припинив свій похід на Москву.

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Інформацію про зміст угоди між Кремлем та Пригожиним, а також про місце перебування Путіна, міністра оборони Шойгу та начальника Генерального штабу Герасимова представниці уряду у ході телефонної розмови надати не змогли.

За інформацією видання, комітети із закордонних справ та оборони мають зібратися на спеціальне засідання на початку тижня й обговорити цю тему.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відклала свій запланований візит до ПАР на один день на тлі російського заколоту. У суботу Бербок провела консультації зі своїми колегами у форматі G7, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обмінявся думками з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

ВІДЕО ДНЯ

Пізнього вечора суботи канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також обговорили заколот у Росії.

Четверо глав держав та урядів порівняли свою інформацію щодо подій в РФ та обмінялися оцінками того, як вони бачать ситуацію і якого подальшого розвитку подій очікують.

Теми: ПригожинПутінРосіяНімеччина
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