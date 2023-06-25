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Берлин предполагает, что Пригожин остановил мятеж из-за нехватки поддержки – Spiegel

"Европейская правда"Воскресенье, 25 июня 2023, 12:23

В правительстве Германии предполагают, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остановил поход на Москву, поскольку надеялся на большую поддержку своего бунта в России.

Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, в субботу вечером Федеральное министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии проинформировали председателей комитетов Бундестага по иностранным делам и обороне о текущем развитии событий. 

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Во время устного брифинга политический директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер выразили подозрение, что лидер "Вагнера" Пригожин не получил от российских государственных сил той поддержки, на которую он рассчитывал во время попытки переворота, поэтому прекратил свой поход на Москву.

Информацию о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным, а также о месте пребывания Путина, министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова представительницы правительства в ходе телефонного разговора предоставить не смогли.

По информации издания, комитеты по иностранным делам и обороне должны собраться на специальное заседание в начале недели и обсудить эту тему.

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Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отложила свой запланированный визит в ЮАР на один день на фоне российского мятежа. В субботу Бербок провела консультации со своими коллегами в формате G7, а министр обороны Германии Борис Писториус обменялся мнениями с министром обороны США Ллойдом Остином.

Поздним вечером субботы канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также обсудили мятеж в России.

Четверо глав государств и правительств сравнили свою информацию о событиях в РФ и обменялись оценками того, как они видят ситуацию и какого дальнейшего развития событий ожидают.

Темы: ПригожинПутинРосcияГермания
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