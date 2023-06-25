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П’яний поліцейський віз випускників школи та вилетів у кювет: троє 16-річних дівчат загинули

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 14:48
П’яний поліцейський віз випускників школи та вилетів у кювет: троє 16-річних дівчат загинули
фото прокуратури області

25 червня сталася смертельна аварія на трасі "Кропивницький- Кривий Ріг- Запоріжжя" з трьома загиблими та чотирма травмованими неповнолітніми. Нетверезого водія, працівника поліції, затримали.

Джерело: прокуратура Кіровоградщини, ДБР

Деталі: За даними слідства, 25 червня, водій автомобіля "Mercedes-Benz", рухаючись автодорогою "Кропивницький-Кривий Ріг- Запоріжжя", неподалік смт. Новгородка, порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням та допустив зʼїзд авто в кювет з подальшим перекиданням.

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Спочатку повідомлялося, що в салоні легковика перебувало пʼятеро пасажирів - випускників однієї із місцевих шкіл. Унаслідок аварії троє шістнадцятирічних дівчат (усі 2006 р.н.) загинули на місці. Ще двоє пасажирів - хлопець, 2005 року народження та дівчина, 2007 року народження - отримали тілесні ушкодження.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував п’яний сержант поліції з Кропивницького, його затримали.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, правоохоронець з ознаками сп'яніння відвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив у легковик сімох випускників.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів доставлені до лікарні.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі до 12 років.

Теми: ДТПКропивницький
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