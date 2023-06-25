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Пьяный полицейский вез выпускников школы и вылетел в кювет: трое 16-летних девушек погибли

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 14:48
Пьяный полицейский вез выпускников школы и вылетел в кювет: трое 16-летних девушек погибли
фото прокуратуры области

25 июня произошла смертельная авария на трассе "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье" с тремя погибшими и четырьмя травмированными несовершеннолетними. Нетрезвого водителя, работника полиции, задержали.

Источник: прокуратура Кировоградщины

Детали: По данным следствия, 25 июня, водитель автомобиля "Mercedes-Benz", двигаясь по автодороге "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье", неподалеку пгт. Новгородка, нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, не справился с управлением и допустил съезд авто в кювет с последующим опрокидыванием.

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Сначала сообщалось, что в салоне легковушки находилось пятеро пассажиров - выпускников одной из местных школ. В результате аварии трое шестнадцатилетних девушек (все 2006 г.р.), погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров - парень, 2005 года рождения и девушка, 2007 года рождения - получили телесные повреждения.

Установлено, что за рулем автомобиля находился пьяный сержант полиции из Кропивницкого, его задержали.

Как сообщило Государственное бюро расследований, полицейский с признаками опьянения отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников.

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В результате ДТП трое девушек погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу.

Решается вопрос о сообщение водителю о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы до 12 лет.

Темы: ДТПКропивницкий
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