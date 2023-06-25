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Наєв про можливий напад "вагнерівців" з Білорусі: Це буде ніщо інше, як самогубство

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 18:08
Наєв про можливий напад вагнерівців з Білорусі: Це буде ніщо інше, як самогубство
Сергій Наєв, фото Міноборони

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що на півночі України не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника, а якщо ворог спробує перетнути кордон з півночі, це буде для нього самогубством.

Джерело: Наєв з приводу заяв щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на територію України з боку Білорусі, повідомляє Military Media Center

Дослівно: "Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ.

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Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7.

Якщо ж таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках".

Що передувало: Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт заявив, що Україна повинна остерігатись можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним, який після спроби заколоту начебо виїхав у Білорусь.

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Теми: НаєвБілорусьВагнер
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