Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наєв про можливий напад "вагнерівців" з Білорусі: Це буде ніщо інше, як самогубство

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 18:08
Наєв про можливий напад вагнерівців з Білорусі: Це буде ніщо інше, як самогубство
Сергій Наєв, фото Міноборони

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що на півночі України не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника, а якщо ворог спробує перетнути кордон з півночі, це буде для нього самогубством.

Джерело: Наєв з приводу заяв щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на територію України з боку Білорусі, повідомляє Military Media Center

Дослівно: "Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ.

Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7.

Реклама:

Якщо ж таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках".

Що передувало: Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт заявив, що Україна повинна остерігатись можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним, який після спроби заколоту начебо виїхав у Білорусь.

Теми: НаєвБілорусьВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони вели контрнаступ на шести ділянках фронту, досягли успіхів – ISW

Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді

Посланець Папи після візиту до Москви: Не існує мирного плану

Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian

З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр

В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам

Усі новини...
Наєв
Вслід за Залужним і Сирським РФ оголосила у розшук Наєва
З початку травня це уже 8 повітряний напад росіян на Київ – Наєв
Наєв перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю: загрози наступу немає
Останні новини
05:46
Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив
04:44
На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
04:18
Сили оборони вели контрнаступ на шести ділянках фронту, досягли успіхів – ISW
03:46
оновленоУ трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
03:15
оновленоНа Одещині була ракетна загроза
02:38
онволено від 02:12У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
01:58
Австрія не перешкоджає транзиту військової техніки з ЄС до України – міністр
01:02
Після поранення у Краматорську померла письменниця Вікторія Амеліна
00:56
На Чернігівщині – понад 20 ворожих приходів
00:22
На Сумщині зафіксовано 116 вибухів, зруйновані та пошкоджені будинки
Усі новини...
Реклама: