Наев о возможном нападении "вагнеровцев" из Беларуси: Это будет ничто иное, как самоубийство

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет, что на севере Украины не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника, а если враг попытается пересечь границу с севера, это будет для него самоубийством.

Источник: Наев по поводу заявлений о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на территорию Украины со стороны Беларуси, сообщает Military Media Center

Дословно: "Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонительные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск.

Сейчас не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7.

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Если же такое произойдет, и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках".

Что предшествовало: Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт заявил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным, который после попытки мятежа якобы выехал в Беларусь.