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Ексголова Генштабу Британії: Вагнерівці можуть напасти на Київ із Білорусі

"Європейська правда"Неділя, 25 червня 2023, 15:15

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що Україна повинна остерігатись можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним, який після спроби заколоту виїхав у Білорусь.

Як пише "Європейська правда", про це Даннатт сказав в інтерв’ю Sky News у неділю.

Для ексначальника Генштабу британської армії той факт, що Пригожин за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком виїхав до Білорусі, "викликає певне занепокоєння".

Якщо він "зберіг довкола себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", додав Даннатт, зауваживши, що Росія "цілком може" використати ПВК "Вагнера" для чергової спроби взяти Київ.

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"Відлуння вчорашніх подій буде відчуватися ще досить довго", – вважає генерал.

Водночас, за його словами, спроба заколоту в Росії не стала ні для кого безпосередньою перемогою.

"Путін, безумовно, значно ослаб. Російські військові... явно перебувають у певному безладі", – сказав Даннатт в етері Sky News.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".

Теми: ПригожинВагнер
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