Буданов: План подрыва ЗАЭС утвержден, ситуация никогда не была такой серьезной

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.

Источник: Буданов в интервью британскому изданию The New Statesman, сообщает сайт ГУР

Прямая речь: "Ситуация никогда не была настолько серьезной, как сейчас".

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Детали: По словам Буданова, Россия завершила подготовку к теракту на ЗАЭС.

На вопрос, принято ли россиянами решение о подрыве электростанции, Буданов сказал, что план полностью "разработан и утвержден". Единственный элемент, которого не хватает - это приказ действовать. "Тогда это может произойти за считанные минуты", - отметил он.

При этом Буданов считает, что "для ускорения катастрофы могут быть использованы технические средства".

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По словам главы ГУР, водоем-охладитель станции заминирован российскими войсками. Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней. Он считает, что Россия сможет повысить напряжение в линиях электропередач на станции, что приведет к ядерной аварии в нижней части этого временного промежутка.

Украинская разведка установила, что российские войска переместили транспортные средства, начиненные взрывчаткой, к четырем из шести энергоблоков. Неизвестно, был ли предоставлен доступ к этим блокам Международному агентству по атомной энергии во время его визита 15 июня, пишет издание.

По словам начальника ГУР, приказ государства-агрессора совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра - создание зоны ядерного бедствия Россия рассматривает как предохранитель дальнейшего продвижения Сил обороны Украины.

В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации в качестве "превентивной меры", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

В украинских разведывательных и правительственных кругах существует разочарование тем, что реакция мирового сообщества на разрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня была настолько приглушенной, и что это может спровоцировать дальнейшее применение "тактики выжженной земли", отмечает издание.

Что предшествовало: 20 июня Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.