Щонайменше 2 ворожих "Калібри" знищено над Одещиною – Гуменюк

Вночі ворог атакував Одещину ракетами типу "Калібр" і дронами-камікадзе типу "Шахед", щонайменше 2 "Калібри", а також ворожі БпЛА знищила протиповітряна оборона.

Джерело: керівниця пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наслідки цієї нічної атаки ми ще уточнюємо, хоча знаємо, що щонайменше 2 "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони".

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Деталі: Також Гуменюк сказала, що була бойова потужна робота по дронах-камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні.

"Але, на щастя, ніхто не постраждав", – додала вона.