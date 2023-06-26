По меньшей мере 2 вражеских "Калибры" уничтожены над Одесской областью – Гуменюк
Понедельник, 26 июня 2023, 07:36
Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами типа "Калибр" и дронами-камикадзе типа "Шахед", по меньшей мере 2 "Калибры", а также вражеские БпЛА уничтожила противовоздушная оборона.
Источник: руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона
Прямая речь: "Последствия этой ночной атаки мы еще уточняем, хотя знаем, что по меньшей мере 2 "Калибры" были уничтожены на подлете с моря к прибрежной зоне".
Детали: Также Гуменюк сказала, что была боевая мощная работа по дронам-камикадзе, в результате чего взрывные волны повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне.
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"Но, к счастью, никто не пострадал", – добавила она.
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