По меньшей мере 2 вражеских "Калибры" уничтожены над Одесской областью – Гуменюк

Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами типа "Калибр" и дронами-камикадзе типа "Шахед", по меньшей мере 2 "Калибры", а также вражеские БпЛА уничтожила противовоздушная оборона.

Источник: руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Последствия этой ночной атаки мы еще уточняем, хотя знаем, что по меньшей мере 2 "Калибры" были уничтожены на подлете с моря к прибрежной зоне".

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Детали: Также Гуменюк сказала, что была боевая мощная работа по дронам-камикадзе, в результате чего взрывные волны повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне.

"Но, к счастью, никто не пострадал", – добавила она.