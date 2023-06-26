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Розвідка Британії: ЗСУ просуваються під Бахмутом з півночі й півдня

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 09:17
Розвідка Британії: ЗСУ просуваються під Бахмутом з півночі й півдня
Скриншот з deepstatemap.live

Сили оборони України просуваються з півночі й півдня під Бахмутом і малоймовірно, що РФ має суттєві резерви для того, щоби переламати ситуацію, інформує британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 26 червня. 

Українські сили під Бахмутом досягли просування з північного та південного флангів під Бахмутом в рамках операції за участі багатьох бригад.

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"Досі було мало свідчень того, що Росія має якісь значні резерви сухопутних сил на оперативному рівні, які могла би використати для підкріплення на тлі численних загроз, які зараз з’явилися для неї у значно віддалених одне від одного секторах – від Бахмута до східного берегу Дніпра, між якими понад 200 кілометрів", – зазначає розвідка. 

В огляді за неділю також констатували, що ЗСУ досягають тактичного прогресу на ключових напрямках.

Теми: БахмутвійнарозвідкаВелика Британія
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