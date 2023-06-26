Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии: ВСУ продвигаются под Бахмутом с севера и юга

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 09:17
Разведка Британии: ВСУ продвигаются под Бахмутом с севера и юга
Скриншот из deepstatemap.live

Силы обороны Украины продвигаются с севера и юга под Бахмутом и маловероятно, что РФ имеет существенные резервы для того, чтобы переломить ситуацию, информирует британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 26 июня.

Украинские силы под Бахмутом достигли продвижения с северного и южного флангов под Бахмутом в рамках операции с участием многих бригад.

"До сих пор было мало свидетельств того, что Россия имеет какие-то значительные резервы сухопутных сил на оперативном уровне, которые могла бы использовать для подкрепления на фоне многочисленных угроз, которые сейчас появились для нее в значительно удаленных друг от друга секторах – от Бахмута до восточного берега Днепра, между которыми более 200 километров", – отмечает разведка.

Реклама:

В обзоре за воскресенье также констатировали, что ВСУ достигают тактического прогресса на ключевых направлениях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутвойнаразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Бахмут
На Бахмутском направлении Силы обороны за сутки продвинулись до километра – Череватый
Билецкий: 3 ОШБр полностью зачистила западный берег канала Северский Донец – Донбасс
Минобороны РФ: ВСУ воспользовались "провокацией" Пригожина, готовят наступление под Бахмутом
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: