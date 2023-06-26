ЗСУ зачистили західний берег каналу Сіверський Донець − Донбас − Сирський

Українські воїни зачистили плацдарм росіян на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас".

Деталі: Він також опублікував відео з GoPro бійців 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, яка розгромила третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.



"Чудова робота, а також успішна евакуація пораненого", − підсумував Сирський.

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