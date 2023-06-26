ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец − Донбасс − Сырский

Украинские воины зачистили плацдарм россиян на западном берегу канала Северский Донец − Донбасс, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец − Донбасс".

Детали: Он также опубликовал видео с GoPro бойцов 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, которая разгромила третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

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"Отличная работа, а также успешная эвакуация раненого", − подытожил Сырский.

Предыстория:

Поздно вечером 24 июня командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий сообщил, что на Бахмутском направлении бойцы первого механизированного батальона 3-й ОШБр полностью разгромили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ и полностью зачистили от врага западный берег канала Северский Донец – Донбасс.