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ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец − Донбасс − Сырский

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 12:41
ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец − Донбасс − Сырский
Фото из Facebook 3 отдельной штурмовой бригады

Украинские воины зачистили плацдарм россиян на западном берегу канала Северский Донец − Донбасс, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец − Донбасс".

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Детали: Он также опубликовал видео с GoPro бойцов 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, которая разгромила третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Отличная работа, а также успешная эвакуация раненого", − подытожил Сырский.

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Темы: Донбассвойна
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