Податківиця продала квартиру і землю в Криму і купила елітну нерухомість у Києві – ДБР

Державне бюро розслідувань провело низку обшуків в керівниці регіонального підрозділу Державної податкової служби за фактом придбання нею елітної нерухомості у Києві, вартість якої не відповідає доходам.

Джерело: пресслужби ДБР та ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці.

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За даними джерела УП, йдеться про керівницю Чернігівської податкової Людмилу Слотюк.

Встановлено, що матір податківиці у 2023 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному із елітних житлових комплексів Києва.

За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 млн гривень, що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері.

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Крім того, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки в АР Крим, але ці гроші також не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві.

Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податківиця сплатила податки до бюджету РФ за реалізацію цього майна.