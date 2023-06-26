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Руководитель налоговой продала квартиру и землю в Крыму и купила "элитку" в Киеве – ГБР

"Украинская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 12:52
Руководитель налоговой продала квартиру и землю в Крыму и купила элитку в Киеве – ГБР

Государственное бюро расследований провело ряд обысков у руководительницы регионального подразделения Государственной налоговой службы по факту приобретения ею элитной недвижимости в Киеве, стоимость которой не соответствует доходам.

Источник: пресс-службы ГБР и ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Обыски прошли в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного обогащения чиновницы.

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По данным источника УП, речь идет о руководительнице Черниговской налоговой Людмиле Слотюк.

Установлено, что мать чиновницы в 2023 году приобрела право собственности на квартиру и два паркоместа в одном из элитных жилых комплексов Киева.

По предварительной оценке, рыночная стоимость имущества составляет 12 млн гривен, что существенно превышает официальные доходы как самой чиновницы, так и ее матери.

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Кроме того, чиновница через знакомую продала свою квартиру и два земельных участка в АР Крым, но эти деньги также не могли покрыть покупку элитной недвижимости в Киеве.

Полученные от сделки миллионы рублей были перечислены на счет мужа фигурантки в российском банке, который находится под санкциями Украины и ЕС. Также представительница налоговой уплатила налоги в бюджет РФ за реализацию этого имущества.

Темы: Налоговая службаГБРЧерниговская область
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