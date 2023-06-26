Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль

Українські військові повернули під свій контроль село Рівнопіль на Донеччині.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, відео 31 окремої механізованої бригади

Пряма мова: "Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль.

Реклама:

Що передувало: 22 червня Генштаб повідомляв, що Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках: Рівнопіль – Старомайорське Донецької області та Білогорівка – Діброва Луганської та Донецької областей.