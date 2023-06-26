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Силы обороны вернули Ровнополь под украинский контроль

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 июня 2023, 13:28
Силы обороны вернули Ровнополь под украинский контроль
скриншот с карты Deep State

Украинские военные вернули под свой контроль село Ровнополь в Донецкой области.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, видео 31 отдельной механизированной бригады

Прямая речь: "Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль.

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Что предшествовало: 22 июня Генштаб сообщал, что Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях: Ровнополь - Старомайорское Донецкой области и Белогоровка - Диброва Луганской и Донецкой областей.

Темы: войнаЗапорожская область
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