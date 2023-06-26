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Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном

"Українська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 14:40
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Прапор кримськотатарського народу на Хрещатику, біля КМДА, фото "Суспільне"

У День кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, перед будівлями Київської міської державної адміністрації, Міністерства закордонних справ України та низкою інших установ підняли стяг кримськотатарського народу. 

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Столичний голова Віталій Кличко зауважив, що 26 червня – це День кримськотатарського прапора, який українці також святкують. Місцева влада робить усе, щоб підтримати кримських татар, велика частина переселенців поселилися в столиці України, сказав він.

 

Мер Києва Віталій Кличко та лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сподіваються, що незабаром Крим буде деокуповано і прапор кримських татар майорітиме там.

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Пряма мова Кличка: "Наша мета, щоб ми в найближчі часи піднімали кримськотатарський прапор разом з українським прапором в українському Криму".

Пряма мова Чубарова: "У мене є впевненість, що наступне свято кримськотатарського прапора ми будемо відзначати в Криму. У таких свят буває дві такі сторони: зовнішня – вона приємна, помітна, але є внутрішня – це завдання державного (символу) чи символу народу, як кримськотатарський прапор".

Деталі: Під час вшанування біля Міністерства закордонних справ України жителька Рівного подарувала Рефату Чубарову картину з кримськотатарським прапором.

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Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький сказав: "Сьогоднішня церемонія – сигнал тим, хто не припиняє боротьбу в Криму. Ми стоїмо поруч з кримськотатарським народом".

За його словами, такі акції також проводяться біля Офісу уповноваженого з прав людини та біля Таврійського національного університету (це кримський університет, який евакуювався до Києва).

Також заходи із вшанування проходять і за кордоном. У багатьох дипломатичних представництвах України збираються представники української і кримськотатарської громад і вони проводять такі церемонії. В деяких країнах вшанування відбувалося напередодні, в неділю.

Пряма мова Чубарова: "Для мене цей день дуже важливий, що в умовах російської окупації наш прапор сьогодні об’єднує всіх кримських татар по всьому світові. І тих, які є нащадками кримський татар, що мусили покинути Крим сотню років тому внаслідок імперської політики Росії, і тих, кого зараз розкидала війна".

Нагадаємо: 25 червня у Білогірському районі окупованого нині Криму російські силовики затримали трьох кримських татар за участь в автоколоні з кримськотатарськими прапорами.

Кримськотатарський прапор був вперше прийнятий першим Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений Другим Курултаєм, що відбувся 26-30 червня 1991 року. День кримськотатарського прапора в Україні відзначається з 2010 року.

Теми: кримські татариКиїв
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