Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом

В День крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, перед зданиями Киевской городской государственной администрации, Министерства иностранных дел Украины и рядом других учреждений подняли флаг крымскотатарского народа.

Источник: "Суспільне"

Детали: Столичный глава Виталий Кличко отметил, что 26 июня – это День крымскотатарского флага, который украинцы также празднуют. Местная власть делает все, чтобы поддержать крымских татар, большая часть переселенцев поселились в столице Украины, сказал он.

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Мэр Киева Виталий Кличко и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров надеются, что вскоре Крым будет деоккупирован и флаг крымских татар будет развеваться там.

Прямая речь Кличко: "Наша цель, чтобы мы в ближайшее время поднимали крымскотатарский флаг вместе с украинским флагом в украинском Крыму".

Прямая речь Чубарова: "У меня есть уверенность, что следующий праздник крымскотатарского флага мы будем отмечать в Крыму. У таких праздников бывает две такие стороны: внешняя – она приятная, заметная, но есть внутренняя – это задача государственного (символа) или символа народа, как крымскотатарский флаг".

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Детали: Во время чествования у Министерства иностранных дел Украины жительница Ровно подарила Рефату Чубарову картину с крымскотатарским флагом.

Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий сказал: "Сегодняшняя церемония – сигнал тем, кто не прекращает борьбу в Крыму. Мы стоим рядом с крымскотатарским народом".

По его словам, такие акции также проводятся возле Офиса уполномоченного по правам человека и возле Таврического национального университета (это крымский университет, который эвакуировался в Киев).

Также мероприятия по чествованию проходят и за рубежом. Во многих дипломатических представительствах Украины собираются представители украинской и крымскотатарской общин и они проводят такие церемонии. В некоторых странах чествование происходило накануне, в воскресенье.

Прямая речь Чубарова: "Для меня этот день очень важен, что в условиях российской оккупации наш флаг сегодня объединяет всех крымских татар по всему миру. И тех, которые являются потомками крымский татар, которые вынуждены были покинуть Крым сотню лет назад в результате имперской политики России, и тех, кого сейчас разбросала война".

Напомним: 25 июня в Белогорском районе оккупированного нынче Крыма российские силовики задержали трех крымских татар за участие в автоколонне с крымскотатарскими флагами.

Крымскотатарский флаг был впервые принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году и возобновлен Вторым Курултаем, состоявшимся 26-30 июня 1991 года. День крымскотатарского флага в Украине отмечается с 2010 года.