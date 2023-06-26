Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом

"Украинская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 14:40
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Флаг крымскотатарского народа на Крещатике, возле КГГА, фото "Суспільне"

В День крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, перед зданиями Киевской городской государственной администрации, Министерства иностранных дел Украины и рядом других учреждений подняли флаг крымскотатарского народа. 

Источник: "Суспільне"

Детали: Столичный глава Виталий Кличко отметил, что 26 июня – это День крымскотатарского флага, который украинцы также празднуют. Местная власть делает все, чтобы поддержать крымских татар, большая часть переселенцев поселились в столице Украины, сказал он.

 

Мэр Киева Виталий Кличко и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров надеются, что вскоре Крым будет деоккупирован и флаг крымских татар будет развеваться там.

Реклама:

Прямая речь Кличко: "Наша цель, чтобы мы в ближайшее время поднимали крымскотатарский флаг вместе с украинским флагом в украинском Крыму".

Прямая речь Чубарова: "У меня есть уверенность, что следующий праздник крымскотатарского флага мы будем отмечать в Крыму. У таких праздников бывает две такие стороны: внешняя – она приятная, заметная, но есть внутренняя – это задача государственного (символа) или символа народа, как крымскотатарский флаг".

Детали: Во время чествования у Министерства иностранных дел Украины жительница Ровно подарила Рефату Чубарову картину с крымскотатарским флагом.

ВИДЕО ДНЯ
 

Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий сказал: "Сегодняшняя церемония – сигнал тем, кто не прекращает борьбу в Крыму. Мы стоим рядом с крымскотатарским народом".

По его словам, такие акции также проводятся возле Офиса уполномоченного по правам человека и возле Таврического национального университета (это крымский университет, который эвакуировался в Киев).

Также мероприятия по чествованию проходят и за рубежом. Во многих дипломатических представительствах Украины собираются представители украинской и крымскотатарской общин и они проводят такие церемонии. В некоторых странах чествование происходило накануне, в воскресенье.

Прямая речь Чубарова: "Для меня этот день очень важен, что в условиях российской оккупации наш флаг сегодня объединяет всех крымских татар по всему миру. И тех, которые являются потомками крымский татар, которые вынуждены были покинуть Крым сотню лет назад в результате имперской политики России, и тех, кого сейчас разбросала война".

Напомним: 25 июня в Белогорском районе оккупированного нынче Крыма российские силовики задержали трех крымских татар за участие в автоколонне с крымскотатарскими флагами.

Крымскотатарский флаг был впервые принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году и возобновлен Вторым Курултаем, состоявшимся 26-30 июня 1991 года. День крымскотатарского флага в Украине отмечается с 2010 года.

Темы: крымские татарыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
крымские татары
Оккупанты задержали крымских татар за национальные флаги
Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО
Меджлис просит официально признать его представителем крымскотатарского народа
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: