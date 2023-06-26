Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом

"Украинская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 14:40
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Флаг крымскотатарского народа на Крещатике, возле КГГА, фото "Суспільне"

В День крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, перед зданиями Киевской городской государственной администрации, Министерства иностранных дел Украины и рядом других учреждений подняли флаг крымскотатарского народа. 

Источник: "Суспільне"

Детали: Столичный глава Виталий Кличко отметил, что 26 июня – это День крымскотатарского флага, который украинцы также празднуют. Местная власть делает все, чтобы поддержать крымских татар, большая часть переселенцев поселились в столице Украины, сказал он.

Реклама:
 

Мэр Киева Виталий Кличко и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров надеются, что вскоре Крым будет деоккупирован и флаг крымских татар будет развеваться там.

Прямая речь Кличко: "Наша цель, чтобы мы в ближайшее время поднимали крымскотатарский флаг вместе с украинским флагом в украинском Крыму".

Прямая речь Чубарова: "У меня есть уверенность, что следующий праздник крымскотатарского флага мы будем отмечать в Крыму. У таких праздников бывает две такие стороны: внешняя – она приятная, заметная, но есть внутренняя – это задача государственного (символа) или символа народа, как крымскотатарский флаг".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Во время чествования у Министерства иностранных дел Украины жительница Ровно подарила Рефату Чубарову картину с крымскотатарским флагом.

 

Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий сказал: "Сегодняшняя церемония – сигнал тем, кто не прекращает борьбу в Крыму. Мы стоим рядом с крымскотатарским народом".

По его словам, такие акции также проводятся возле Офиса уполномоченного по правам человека и возле Таврического национального университета (это крымский университет, который эвакуировался в Киев).

Также мероприятия по чествованию проходят и за рубежом. Во многих дипломатических представительствах Украины собираются представители украинской и крымскотатарской общин и они проводят такие церемонии. В некоторых странах чествование происходило накануне, в воскресенье.

Прямая речь Чубарова: "Для меня этот день очень важен, что в условиях российской оккупации наш флаг сегодня объединяет всех крымских татар по всему миру. И тех, которые являются потомками крымский татар, которые вынуждены были покинуть Крым сотню лет назад в результате имперской политики России, и тех, кого сейчас разбросала война".

Напомним: 25 июня в Белогорском районе оккупированного нынче Крыма российские силовики задержали трех крымских татар за участие в автоколонне с крымскотатарскими флагами.

Крымскотатарский флаг был впервые принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году и возобновлен Вторым Курултаем, состоявшимся 26-30 июня 1991 года. День крымскотатарского флага в Украине отмечается с 2010 года.

Темы: крымские татарыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
крымские татары
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
В МИД отреагировали на очередные задержания крымских татар
В День Независимости оккупационный суд отправил трех активистов в Крыму в СИЗО
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: