В російських містах знову запрацювали вербувальні центри до ПВК "Вагнер"

Принаймні у двох російських містах, Тюмені та Новосибірську, після заколоту Євгена Пригожина відновили роботу центри з вербування до ПВК "Вагнер"

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "Meduza"

Деталі: Зокрема, на вході в вагнерівський центр у центрі Новосибірська знову повісили рекламні плакати ПВК, хоча ще у суботу банери було знято і центр припинив роботу.

У тюменському штабі також повідомили, що "працюють за попереднім записом".

Реклама:

У якому вигляді збережеться ПВК Вагнера після заколоту, неясно. прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що вагнерівців, які брали участь у заколоті, начебто не будуть переслідувати, оскільки врахують "їхні заслуги на фронті". А частина бійців, якщо захочуть, підпишуть контракти з Міноборони РФ.

Передісторія:

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито пішли "відновлювати справедливість".

Проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.

Пізніше російська влада обіцяла закрити кримінальну справу проти Пригожина, але, за даними ЗМІ, цього не сталося.