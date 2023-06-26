В російських містах знову запрацювали вербувальні центри до ПВК "Вагнер"

Принаймні у двох російських містах, Тюмені та Новосибірську, після заколоту Євгена Пригожина відновили роботу центри з вербування до ПВК "Вагнер"

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "Meduza"

Деталі: Зокрема, на вході в вагнерівський центр у центрі Новосибірська знову повісили рекламні плакати ПВК, хоча ще у суботу банери було знято і центр припинив роботу.

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У тюменському штабі також повідомили, що "працюють за попереднім записом".

У якому вигляді збережеться ПВК Вагнера після заколоту, неясно. прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що вагнерівців, які брали участь у заколоті, начебто не будуть переслідувати, оскільки врахують "їхні заслуги на фронті". А частина бійців, якщо захочуть, підпишуть контракти з Міноборони РФ.

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