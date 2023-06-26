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В російських містах знову запрацювали вербувальні центри до ПВК "Вагнер"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 червня 2023, 15:52
В російських містах знову запрацювали вербувальні центри до ПВК Вагнер
фото: Getty Images

Принаймні у двох російських містах, Тюмені та Новосибірську, після заколоту Євгена Пригожина відновили роботу центри з вербування до ПВК "Вагнер"

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "Meduza"

Деталі: Зокрема, на вході в вагнерівський центр у центрі Новосибірська знову повісили рекламні плакати ПВК, хоча ще у суботу банери було знято і центр припинив роботу.

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У тюменському штабі також повідомили, що "працюють за попереднім записом".

У якому вигляді збережеться ПВК Вагнера після заколоту, неясно. прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що вагнерівців, які брали участь у заколоті, начебто не будуть переслідувати, оскільки врахують "їхні заслуги на фронті". А частина бійців, якщо захочуть, підпишуть контракти з Міноборони РФ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито пішли "відновлювати справедливість".
  • Проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.
  • Пізніше російська влада обіцяла закрити кримінальну справу проти Пригожина, але, за даними ЗМІ, цього не сталося

Теми: ВагнерРосіявійна
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