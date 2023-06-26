В российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер"
По крайней мере в двух российских городах, Тюмени и Новосибирске, после мятежа Евгения Пригожина возобновили работу центры по вербовке в ЧВК "Вагнер"
Источник: пропагандисты "ТАСС", "Meduza"
Детали: В частности, на входе в вагнеровский центр в центре Новосибирска снова повесили рекламные плакаты ЧВК, хотя еще в субботу баннеры были сняты и центр прекратил работу.
В тюменском штабе также сообщили, что "работают по предварительной записи".
В каком виде сохранится ЧВК Вагнера после мятежа, неясно. пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что вагнеровцев, участвовавших в мятеже, вроде бы не будут преследовать, поскольку учтут "их заслуги на фронте". А часть бойцов, если захотят, подпишут контракты с Минобороны РФ.
Что предшествовало:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы пошли "восстанавливать справедливость".
- Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
- Позже российские власти обещали закрыть уголовное дело против Пригожина, но, по данным СМИ, этого не произошло.