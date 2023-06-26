В российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер"

По крайней мере в двух российских городах, Тюмени и Новосибирске, после мятежа Евгения Пригожина возобновили работу центры по вербовке в ЧВК "Вагнер"

Источник: пропагандисты "ТАСС", "Meduza"

Детали: В частности, на входе в вагнеровский центр в центре Новосибирска снова повесили рекламные плакаты ЧВК, хотя еще в субботу баннеры были сняты и центр прекратил работу.

В тюменском штабе также сообщили, что "работают по предварительной записи".

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В каком виде сохранится ЧВК Вагнера после мятежа, неясно. пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что вагнеровцев, участвовавших в мятеже, вроде бы не будут преследовать, поскольку учтут "их заслуги на фронте". А часть бойцов, если захотят, подпишут контракты с Минобороны РФ.

Что предшествовало:

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы пошли "восстанавливать справедливость".

Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет

Позже российские власти обещали закрыть уголовное дело против Пригожина, но, по данным СМИ, этого не произошло