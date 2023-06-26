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В российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер"

Станислав ПогориловПонедельник, 26 июня 2023, 15:52
В российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК Вагнер
фото: Getty Images

По крайней мере в двух российских городах, Тюмени и Новосибирске, после мятежа Евгения Пригожина возобновили работу центры по вербовке в ЧВК "Вагнер"

Источник: пропагандисты "ТАСС", "Meduza"

Детали: В частности, на входе в вагнеровский центр в центре Новосибирска снова повесили рекламные плакаты ЧВК, хотя еще в субботу баннеры были сняты и центр прекратил работу.

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В тюменском штабе также сообщили, что "работают по предварительной записи".

В каком виде сохранится ЧВК Вагнера после мятежа, неясно. пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что вагнеровцев, участвовавших в мятеже, вроде бы не будут преследовать, поскольку учтут "их заслуги на фронте". А часть бойцов, если захотят, подпишут контракты с Минобороны РФ.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы пошли "восстанавливать справедливость". 
  • Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
  • Позже российские власти обещали закрыть уголовное дело против Пригожина, но, по данным СМИ, этого не произошло.

Темы: ВагнерРосcиявойна
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