В российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер"

По крайней мере в двух российских городах, Тюмени и Новосибирске, после мятежа Евгения Пригожина возобновили работу центры по вербовке в ЧВК "Вагнер"

Источник: пропагандисты "ТАСС", "Meduza"

Детали: В частности, на входе в вагнеровский центр в центре Новосибирска снова повесили рекламные плакаты ЧВК, хотя еще в субботу баннеры были сняты и центр прекратил работу.

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В тюменском штабе также сообщили, что "работают по предварительной записи".

В каком виде сохранится ЧВК Вагнера после мятежа, неясно. пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что вагнеровцев, участвовавших в мятеже, вроде бы не будут преследовать, поскольку учтут "их заслуги на фронте". А часть бойцов, если захотят, подпишут контракты с Минобороны РФ.

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