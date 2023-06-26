Кремль не закрив кримінальну справу проти Пригожина через заколот – РосЗМІ
Російська влада не закрила кримінальну справу проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот.
Джерело: російське видання "Коммерсант"
Дослівно: "На ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК РФ), головним фігурантом якої став засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, не припинили, її продовжує розслідувати слідчий слідчого управління ФСБ Росії".
Деталі: Справу проти Пригожина було порушено 23 червня, а про припинення кримінального переслідування було оголошено після переговорів з ним диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.
Однак джерело видання у наглядовому відомстві повідомило, що постанову про порушення кримінальної справи поки що не скасовано, а розслідування заколоту триває. Як твердить джерело, для ухвалення іншого рішення минуло занадто мало часу.
Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- Проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.