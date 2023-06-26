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Кремль не закрив кримінальну справу проти Пригожина через заколот – РосЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 червня 2023, 10:50
Кремль не закрив кримінальну справу проти Пригожина через заколот – РосЗМІ
Євген Пригожин, фото: Getty Images

Російська влада не закрила кримінальну справу проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот.

Джерело: російське видання "Коммерсант"

Дослівно: "На ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК РФ), головним фігурантом якої став засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, не припинили, її продовжує розслідувати слідчий слідчого управління ФСБ Росії".

Деталі: Справу проти Пригожина було порушено 23 червня, а про припинення кримінального переслідування було оголошено після переговорів з ним диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

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Однак джерело видання у наглядовому відомстві повідомило, що постанову про порушення кримінальної справи поки що не скасовано, а розслідування заколоту триває. Як твердить джерело, для ухвалення іншого рішення минуло занадто мало часу.

Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

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Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ

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Теми: ПригожинВагнерРосія
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