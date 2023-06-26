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Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями

Євген КізіловПонеділок, 26 червня 2023, 17:30
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
зеленський та секретар рнбо олексій данілов, ОП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про те, щоб до 25 липня 2023 року привести в належний стан бомбосховища по всій Україні.

Джерело: відповідний указ №353, текст якого публікує сайт президента

Деталі: РНБО визнало незадовільною роботу із забезпечення готовності до використання укриттів у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Своїм рішенням рада наказує Кабінету міністрів, місцевим адміністраціям та органам місцевого самоврядування невідкладно притягти до дисциплінарної відповідальності керівників та інших посадовців, які відповідають за утримання та експлуатацію проблемних бомбосховищ.

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Обласним і Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування доручено до 25 липня забезпечити "цілодобовий та безперешкодний" доступ до укриттів, а населенню надати онлайн-доступ до інформації про наявні бомбосховища.

Також за цей період потрібно створити кол-центри для приймання, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, розробити електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси.

Крім того, РНБО вирішила нарощувати фонд укриттів двома шляхами:

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  • будувати нові споруди, як стаціонарні, так модульного типу;
  • пристосовувати споруди підземного простору для використання їх як укриттів.

Що передувало: 23 червня Рада національної безпеки та оборони провела засідання щодо стану укриттів по Україні. За його підсумками Зеленський пообіцяв відповідні кадрові рішення.

Теми: укриттяРНБОЗеленськиймісцева влада
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