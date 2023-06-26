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Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями

Євген КізіловПонеділок, 26 червня 2023, 17:30
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
зеленський та секретар рнбо олексій данілов, ОП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про те, щоб до 25 липня 2023 року привести в належний стан бомбосховища по всій Україні.

Джерело: відповідний указ №353, текст якого публікує сайт президента

Деталі: РНБО визнало незадовільною роботу із забезпечення готовності до використання укриттів у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

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Своїм рішенням рада наказує Кабінету міністрів, місцевим адміністраціям та органам місцевого самоврядування невідкладно притягти до дисциплінарної відповідальності керівників та інших посадовців, які відповідають за утримання та експлуатацію проблемних бомбосховищ.

Обласним і Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування доручено до 25 липня забезпечити "цілодобовий та безперешкодний" доступ до укриттів, а населенню надати онлайн-доступ до інформації про наявні бомбосховища.

Також за цей період потрібно створити кол-центри для приймання, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, розробити електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси.

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Крім того, РНБО вирішила нарощувати фонд укриттів двома шляхами:

  • будувати нові споруди, як стаціонарні, так модульного типу;
  • пристосовувати споруди підземного простору для використання їх як укриттів.

Що передувало: 23 червня Рада національної безпеки та оборони провела засідання щодо стану укриттів по Україні. За його підсумками Зеленський пообіцяв відповідні кадрові рішення.

Теми: укриттяРНБОЗеленськиймісцева влада
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