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Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями

Евгений КизиловПонедельник, 26 июня 2023, 17:30
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов, ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о том, чтобы до 25 июля 2023 года привести в надлежащее состояние бомбоубежища по всей Украине.

Источник: соответствующий указ №353, текст которого публикует сайт президента

Детали: СНБО признал неудовлетворительной работу по обеспечению готовности к использованию укрытий в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

Своим решением совет приказывает Кабинету министров, местным администрациям и органам местного самоуправления безотлагательно привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей и других должностных лиц, которые отвечают за содержание и эксплуатацию проблемных бомбоубежищ.

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Областным и Киевской городской военным администрациям совместно с органами местного самоуправления поручено до 25 июля обеспечить "круглосуточный и беспрепятственный" доступ к укрытиям, а населению предоставить онлайн-доступ к информации об имеющихся бомбоубежищах.

Также за этот период необходимо создать колл-центры для приема, обработки и оперативного реагирования на обращения граждан, разработать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы.

Кроме того, СНБО решил наращивать фонд укрытий двумя путями:

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  • строить новые сооружения, как стационарные, так модульного типа;
  • приспосабливать сооружения подземного пространства для использования их в качестве укрытий.

Что предшествовало: 23 июня Совет национальной безопасности и обороны провел заседание касательно состояния укрытий по Украине. По его итогам Зеленский пообещал соответствующие кадровые решения.

Темы: укрытиеСНБОЗеленскийместная власть
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