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Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями

Евгений КизиловПонедельник, 26 июня 2023, 17:30
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов, ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о том, чтобы до 25 июля 2023 года привести в надлежащее состояние бомбоубежища по всей Украине.

Источник: соответствующий указ №353, текст которого публикует сайт президента

Детали: СНБО признал неудовлетворительной работу по обеспечению готовности к использованию укрытий в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

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Своим решением совет приказывает Кабинету министров, местным администрациям и органам местного самоуправления безотлагательно привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей и других должностных лиц, которые отвечают за содержание и эксплуатацию проблемных бомбоубежищ.

Областным и Киевской городской военным администрациям совместно с органами местного самоуправления поручено до 25 июля обеспечить "круглосуточный и беспрепятственный" доступ к укрытиям, а населению предоставить онлайн-доступ к информации об имеющихся бомбоубежищах.

Также за этот период необходимо создать колл-центры для приема, обработки и оперативного реагирования на обращения граждан, разработать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы.

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Кроме того, СНБО решил наращивать фонд укрытий двумя путями:

  • строить новые сооружения, как стационарные, так модульного типа;
  • приспосабливать сооружения подземного пространства для использования их в качестве укрытий.

Что предшествовало: 23 июня Совет национальной безопасности и обороны провел заседание касательно состояния укрытий по Украине. По его итогам Зеленский пообещал соответствующие кадровые решения.

Темы: укрытиеСНБОЗеленскийместная власть
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