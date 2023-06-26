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Повітряні сили: Найцінніше у рейді Пригожина – ліквідовані льотчики РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 червня 2023, 19:18
Повітряні сили: Найцінніше у рейді Пригожина – ліквідовані льотчики РФ
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО - МЕДІАЦЕНТР УКРАЇНА-УКРІНФОРМ

Цінний бонус від наразі невдалого "бунту" керівника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина – знищення російської військової авіатехніки, а головне – її екіпажів.

Джерело: Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі "Радіо НВ"

Деталі: За попередніми даними, "вагнерівці" знищили 2 ударних вертольоти Мі-35 та Ка-52, кілька бортів Мі-8 різних модифікацій, зокрема РЕБівські постановники перешкод (дуже цінний для окупантів, за його допомогою здійснюються атаки російських винищувачів із застосуванням керованих авіабомб, пояснив Ігнат) та літак Іл-22М.

За словами речника Повітряних сил, ретранслятор Іл-22М вже вражався зенітними ракетами української ППО, але тоді його лише пошкодили. Тепер же є і знищений борт. Такий літак працює разом із радіолокаційним літаком А-50 (зазвичай на півдні України в Азовському та Чорному морі), пояснює офіцер.

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Пряма мова: "Знищення його для нас теж – гарні новини, кожна одиниця (ліквідованої) техніки, і вертольоти і літаки – це гарні новини для України.

Це створює окупантам проблеми. Плюс, не забувайте ще льотчиків. Льотчики – це найцінніший здобуток.. Тому що пілота так просто не підготуєш, для цього потрібні роки".

Теми: війнаПовітряні сили ЗСУПригожин
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