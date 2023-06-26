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Воздушные силы: Самое ценное в рейде Пригожина – ликвидированные летчики РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 июня 2023, 19:18
Воздушные силы: Самое ценное в рейде Пригожина – ликвидированные летчики РФ
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО - МЕДИАЦЕНТР УКРАИНА-УКРИНФОРМ

Ценный бонус от пока неудачного "бунта" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - уничтожение российской военной авиатехники, а главное - ее экипажей.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире "Радио НВ"

Детали: По предварительным данным, "вагнеровцы" уничтожили 2 ударных вертолета Ми-35 и Ка-52, несколько бортов Ми-8 различных модификаций, в частности РЭБовские постановщики помех (очень ценный для оккупантов, с его помощью осуществляются атаки российских истребителей с применением управляемых авиабомб, пояснил Игнат) и самолет Ил-22М.

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По словам спикера Воздушных сил, ретранслятор Ил-22М уже поражался зенитными ракетами украинской ПВО, но тогда его только повредили. Теперь же есть и уничтоженный борт. Такой самолет работает вместе с радиолокационным самолетом А-50 (обычно на юге Украины в Азовском и Черном море), объясняет офицер.

Прямая речь: "Уничтожение его для нас тоже - хорошие новости, каждая единица (ликвидированной) техники, и вертолеты и самолеты - это хорошие новости для Украины.

Это создает оккупантам проблемы. Плюс, не забывайте еще летчиков. Летчики - это самое ценное достижение. Потому что пилота так просто не подготовишь, для этого нужны годы".

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Темы: войнаВоздушные силы ВСУПригожин
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