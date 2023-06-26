Дружина "слуги" Торохтія під час війни купила нерухомість у Болгарії – ЗМІ

Дружина нардепа від "Слуги народу" Богдана Торохтія – Аліна Левченко у серпні 2022 року придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр.

Джерело: журналістське розслідування Bihus.Info

Деталі: Як з'ясували журналісти, ще через кілька місяців вона купила квартиру і паркомісце на Печерську в Києві.

Bihus.Info нагадує, що Левченко зараз працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП "Антонов", що входить до концерну "Укроборонпром".

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За даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня 2022 року Аліна Левченко придбала квартиру площею 59 кв. м та приміщення на першому поверсі площею 283 кв. м у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі.

За даними болгарського реєстру нерухомості, сума угоди становила близько 59 тис. доларів, хоча орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості становить набагато більше - близько 477 тис. доларів.

Це сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На території Valencia Gardens є басейн, джакузі, СПА та фітнес центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг.

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ЖК Valencia Gardens

Крім цього, у жовтні 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 68 кв. м у ЖК "Новопечерська вежа" в Києві, а в березні 2023-го паркомісце там же. Ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить 114 тис. доларів. Паркомісця – 30 тис. доларів.

ЖК "Новопечерська вежа"

Також журналісти з’ясували, що з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023-го нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора року.

Завдяки публікаціям Левченко в Instagram журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.

Що передувало: Раніше Левченко заявила, що її статки дозволяють купувати дорогі автомобілі.

Так вона відреагувала на інше розслідування Bihus.Info. В ньому розповідається, що після повномасштабного російського вторгнення родина Торохтія встигла змінити три коштовні автомобілі, і всі вони купувались на ім’я його дружини Аліни Левченко.