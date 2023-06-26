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Жена "слуги" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 20:49
Жена слуги Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии – СМИ
алина левченко и богдан торохтий, фото из соцсетей

Жена нардепа от "Слуги народа" Богдана Торохтия – Алина Левченко в августе 2022 года приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр.

Источник: журналистское расследование Bihus.Info

Детали: Как выяснили журналисты, еще через несколько месяцев она купила квартиру и паркоместо на Печерске в Киеве.

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Bihus.Info напоминает, что Левченко сейчас работает советницей на платной основе вр.и.о. гендиректора ГП "Антонов", входящего в концерн "Укроборонпром".

По данным болгарского имущественного реестра, 1 августа 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 59 кв. м и помещение на первом этаже площадью 283 кв. м в жилом комплексе Valencia Gardens в Несебре.

По данным болгарского реестра недвижимости, сумма сделки составила около 59 тыс. долларов, хотя ориентировочная рыночная стоимость этой недвижимости составляет гораздо больше - около 477 тыс. долларов.

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Это современный ЖК, расположенный на первой линии от моря в новой части города. На территории Valencia Gardens есть бассейн, джакузи, СПА и фитнес-центр, лобби-бар, ресторан, медицинский центр и подземный паркинг.

ЖК Valencia Gardens
ЖК Valencia Gardens

Кроме этого, в октябре 2022-го Алина Левченко приобрела квартиру площадью 68 кв. м в ЖК "Новопечерская башня" в Киеве, а в марте 2023-го паркоместо там же. Рыночная стоимость такой квартиры в состоянии после строителей составляет 114 тыс. долларов. Паркоместа - 30 тыс. долларов.

 
ЖК "Новопечерская башня"

Также журналисты выяснили, что с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023-го нардеп Торохтий восемь раз выезжал за пределы Украины и ни разу ничего не сообщал о пребывании за границей в своих соцсетях. Всего после полномасштабного вторжения РФ парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней - это примерно три месячных отпуска за полтора года.

Благодаря публикациям Левченко в Instagram журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.

Что предшествовало: Ранее Левченко заявила, что ее состояние позволяет покупать дорогие автомобили.

Так она отреагировала на другое расследование Bihus.Info. В нем рассказывается, что после полномасштабного российского вторжения семья Торохтия успела сменить три дорогих автомобиля, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко.

Темы: Верховная РадаСлуга народанедвижимость
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